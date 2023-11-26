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Silivri'de Fırtına Sonrası Sahildeki İş Yerlerini Su Bastı

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Silivri'de etkili olan fırtına sonucunda sahildeki iş yerleri su altında kaldı, ağaçlar devrildi ve balıkçı tekneleri hasar gördü.

SİLİVRİ'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı.  Bazı ağaçlar devrildi, hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

Silivri'de sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı, masa ve sandalyeler devrildi. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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