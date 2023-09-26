Silivri'de çıkan yangın villanın çatısına sıçradı

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, yakında bulunan iki katlı villanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın yakında bulunan iki katlı villanın çatısına sıçradı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 civarında Kavaklı Mahallesi köy yolundaki otluk alanda başladı. İhbar üzerine Silivri, Çatalca ve Değirmenköy itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın rüzgar nedeniyle uzun süre sonra kontrol altına alınamadı. Otluk alanda başlayan yangın villanın bahçesindeki ağaçları tutuşturdu ardından da çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.