Silivri'de bir villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de bulunan özel bir sitedeki villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, villa da hasar oluştu.

SİLİVRİ'de bir villanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir sitedeki 2 katlı villanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilat sırasında çıktığı düşünülen yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye Silivri ve Büyükçekmece İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, villa da hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.