Silivri'de bir villanın çatı katında yangın çıktı

Silivri'de bulunan bir villanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Pelikan Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.