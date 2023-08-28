Silivri'de Apartman Yangını

Silivri'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında çatı zarar gördü, yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de 9 katlı apartmanın çatısında iddiaya göre, tadilat sırasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında çatı zarar gördü. Tadilat sırasında çatıda bulunan işçilerden yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.