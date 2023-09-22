Silifkeli Araba Tutkunu Döndü Temizer Taksi Şoförlüğüne Başladı

Silifkeli araba tutkunu Döndü Temizer, çalıştığı bir pazarlama şirketinden ayrılarak taksi şoförlüğüne başladı. Uzun süredir Silifke'nin yollarında direksiyon çeviren kadın taksi şoförü, müşterilerinin gözbebeği oldu.

Silifke'de yaşayan iki çocuk annesi Döndü Temizer, beş yıl bir pazarlama şirketinde çalıştı. Sağlık sorunu nedeniyle işine ara veren ve sağlığına kavuşunca iş aramaya koyulan Temizer, araba tutkusu nedeniyle taksi şoförü olmaya karar verdi.

"Bu işe başlarken çevremden hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda tepki geldi" diyen Temizer, "Beni gerçekten tanıyanlar, 'Bu iş tam sana göre' dedi. Ancak önyargıdan dolayı olumsuz tepkiler de aldım. Henüz kalıplar tam anlamıyla kırılmadığı için 'Neden bu işi yapacaksın, erkeklerin içinde ne işin var?' gibi tepkiler geldi. Ancak ailemin ve arkadaşlarımın da desteği ile işimi başarıyla yapmaya devam ediyorum. Taksilerde, otobüslerde, dolmuşlarda kadın şoförler çalışıyor. Olumsuz algılar yavaş yavaş kırılıyor" dedi.

19 yaşında bir oğlu ve 6 yaşında bir kızı olduğunu belirten Temizer, "Zorlukları var tabii ki ama her işte zorluklar var. Her sektörde kadınlar çalışabiliyorsa taksici de olabilir diye düşündüm ve gelen bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirmedim. Kadınlar kendine güvenip tarlada nasıl erkek işini de yapıyorsa taksici de olabilir sadece biraz kendilerine güvenmeleri gerekir. Bu konuda eşime aileme ve beni destekleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN