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Silifke'de Tatildeki Kadınlar Denizde Zumba Yaptı

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Mersin'in Silifke ilçesine tatil için gelen kadınlar, Boğsak Koyu'nda denizde zumba yaparak keyifli anlar yaşadı. Tatilcilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedilen eğlenceli görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesine tatil için gelen kadınlar denizde zumba keyfi yaptı.

Hafta sonu tatili için Boğsak Koyu'na gelen 10 kişilik kadın zumba grubu, denizin ve sıcak havanın keyfini zumba yaparak çıkardı. Eğlenceli görüntülülerin ortaya çıktığı koyda, zumbacıları gören diğer tatilciler de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. İlk kez geldikleri Boğsak Koyu'nda keyifli anlar yaşadıklarını belirten grup üyesi Deniz Dalseckin, "Harika bir yer. Hem tatilimizi hem de sporumuzu yaptık. Zumbayı karada yapacaktık ama denizde çok daha güzel oldu" dedi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE, (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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