Silifke'de Mobilya Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde, mobilya deposunda çıkan ve üst katındaki iki daireye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar oluşan depo ve dairelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, mobilya deposunda çıkan ve üst katındaki iki daireye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mukaddem Mahallesi 204. Sokak'ta Abdullah B'ye ait ev eşyaları satılan mağazanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun üst katındaki iki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

İş makinesi yardımıyla kapıları kırılan depodaki bazı eşyalar da dışarı çıkarıldı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan depo ve dairelerde soğutma çalışmaları sürüyor.