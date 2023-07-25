Üye Girişi
Haberler

Silifke'de İnşaatın Merdiven Dairesinde Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatın merdiven dairesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pazarkaşı Mahallesi'ndeki bir inşaattan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, yavru bir kedinin iki duvar arasında sıkıştığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, briketleri kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatın merdiven dairesinde iki duvar arasına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'ndeki bir inşaattan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, yavru bir kedinin iki duvar arasında sıkıştığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, briketleri kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Mersin kedi Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title