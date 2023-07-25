Silifke'de İnşaatın Merdiven Dairesinde Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatın merdiven dairesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pazarkaşı Mahallesi'ndeki bir inşaattan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, yavru bir kedinin iki duvar arasında sıkıştığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, briketleri kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.