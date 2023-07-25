Silifke'de İnşaatın Merdiven Dairesinde Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatın merdiven dairesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pazarkaşı Mahallesi'ndeki bir inşaattan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, yavru bir kedinin iki duvar arasında sıkıştığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, briketleri kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatın merdiven dairesinde iki duvar arasına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'ndeki bir inşaattan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, yavru bir kedinin iki duvar arasında sıkıştığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, briketleri kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - MERSİN