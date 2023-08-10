Silifke'de Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde balık tutmaya gittiği bölgede kayalıklardan düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Olay anı akrabasının aksiyon kamerasına yansıdı.
Mersin'in Silifke ilçesinde balık tutmaya gittiği bölgede kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilovacık Mahallesi'nde Ali Şahin, balık tutmak için gittiği deniz kıyısında dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Şahin'in yanındaki akrabasının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Denizden bölgeye ulaşabilen ekipler yaptıkları kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahin'in cenazesi botla kıyıya çıkartılarak otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay anı Şahin'in yanındaki akrabasının aksiyon kamerasına yansıdı.