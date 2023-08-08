Şile'de Rüzgar ve Fırtına Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

- İstanbul