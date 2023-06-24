Şile'de Mahsur Kalan 4 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Şile'de dereye düşerek mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde Şile, Ağva'daki Yeşilçay Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otlatılmak Yeşilçay Deresi yakınlarına götürülen 4 büyükbaş hayvan dereye düştü. Mahsur kalan hayvanlar dereden çıkarılamayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri derede mahsur kalan hayvanlara botla müdahale etti. Müdahale sonrası halatla kıyıya çekilen 4 hayvan kurtarıldı. Yüzerek dere kenarına çıkan hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Büyükbaş hayvanların dereden kurtarılma görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.