Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu bina çatladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, üstüne yıldırım düşen 3 katlı binada çatlaklar oluştu. Kentte sağanak etkili olurken, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü Ekinli mezrası yolu zarar gördü. Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde de Ahmet Yiğit'e ait 3 katlı bir evin üstüne yıldırım isabet etti. Binada çatlaklar oluştu.