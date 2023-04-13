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Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu bina çatladı

Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu bina çatladı

Yaşam Haberleri

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, üstüne yıldırım düşen 3 katlı binada çatlaklar oluştu. Kentte sağanak etkili olurken, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü Ekinli mezrası yolu zarar gördü. Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde de Ahmet Yiğit'e ait 3 katlı bir evin üstüne yıldırım isabet etti. Binada çatlaklar oluştu.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, üstüne yıldırım düşen 3 katlı binada çatlaklar oluştu.

Kentte sağanak etkili olurken, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü Ekinli mezrası yolu zarar gördü. Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde de Ahmet Yiğit'e ait 3 katlı bir evin üstüne yıldırım isabet etti. Binada çatlaklar oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kurtalan Yaşam Haberler

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