Siirt'te Yayladan Dönen Koyunların Etinden Yapılan Sucuklar Tezgahlarda

Siirt'te kasım ve aralık aylarında yaylalardan dönen koyunların etinden yapılan sucuklar, kış mevsiminin vazgeçilmezi haline geldi. Sucuklar, genellikle yaylalardan beslenen koyunların etiyle yapılıyor ve yoğun talep görüyor.

Siirt'te, yayladan dönen koyunların etinden yapılan, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan doğal yapım sucuklar tezgahlardaki yerini aldı.

Siirt'te kasım ve aralık aylarında yaylalardan dönen koyunların etinden yapılan sucuk, başta Siirt olmak üzere bir çok ilden yoğun talep görüyor.

Siparişlere yetişemediklerini ve özelikle şehir dışından çok fazla talebin olduğunu belirten Kasap İdris Erkoyuncu, genellikle yaylalardan beslenen ve müşterinin seçimine göre yağlı veya yarım yağlı şeklinde olduğunu söyledi.

Kasım ayında sezonun başladığını ifade eden Erkoyuncu, bu sene de çok rağbet görmeye devam ettiğini, sucukları yaylada yetişen koyun etinden yaptıklarını aktararak, her sene bu vakitlerde özel baharatların karışımıyla yapmakta olduklarını kaydetti.

Siirt sucuğunun soğanlı olduğunu belirten Erkoyuncu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız ve hemşehrilerimiz yoğun bir talep içerisindeler. Türkiye'nin birçok yerinden talep edilmektedir. Farklı illerde yaşayan Siirtlilerden bayağı talep bulunmaktadır. Bu sene fiyatlar biraz değişkenli gösteriyor. Geçen seneye oranla et maliyeti arttığından dolayı fiyatlar bu yıl artmış durumda. Geçen sene kurumuş sucuk 250 ile 350 TL arasındayken bu sene 600-700 TL arasındadır. Yaş sucuğun kilosu ise 400 TL'dir."

Müşteri Göktürk Bulak, Siirt sucuğunu her sene severek yemekte olduklarını ve herkese tavsiye ettiklerini dile getirdi. - SİİRT