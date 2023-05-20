Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Siirt'te Yaban Hayatı Korunması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Siirt'te Yaban Hayatı Korunması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yaşam Haberleri

Siirt'te yaban hayatının kontrol altına alınmasına yönelik denetimler sürüyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek için köy muhtarlarıyla iş birliği yapıyor.

Siirt'te yaban hayatının kontrol altına alınmasına yönelik denetimler sürüyor.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi mühendisi Gökhan Şeker öncülüğündeki ekipler, Siirt ilçe kırsalında jandarma ekiplerince ortak çalışma ve denetimler yaparak kaçak avcılığın önüne geçiyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köy muhtarlarını ziyaret ederek av ve yaban hayatının sürdürülebilirliği, kaçak avcılığın engellenmesi, biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı, istişarelerde bulundu.

Koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Siirt Seçim Sonuçları
Siirt Yerel Seçim Sonuçları 2019
Siirt Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Siirt Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title