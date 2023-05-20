Siirt'te Yaban Hayatı Korunması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Siirt'te yaban hayatının kontrol altına alınmasına yönelik denetimler sürüyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek için köy muhtarlarıyla iş birliği yapıyor.

Siirt'te yaban hayatının kontrol altına alınmasına yönelik denetimler sürüyor.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi mühendisi Gökhan Şeker öncülüğündeki ekipler, Siirt ilçe kırsalında jandarma ekiplerince ortak çalışma ve denetimler yaparak kaçak avcılığın önüne geçiyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köy muhtarlarını ziyaret ederek av ve yaban hayatının sürdürülebilirliği, kaçak avcılığın engellenmesi, biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı, istişarelerde bulundu.

Koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - SİİRT