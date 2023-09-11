Siirt'te traktör kazası: 1 kişi yaralandı
Siirt çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında traktörün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt çevreyolunda meydana geldi. Siirt çevreyolunda seyir halindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam