Siirt'te temizlik seferberliği başlatıldı

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddelerin genel temizliği ve çöp konteynerlerinin düzenli olarak temizlenmesi için seferberlik başlattı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya da temizlik çalışmalarını takip etti ve temizliğin kentin genel sağlık ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Siirt'te sağlıklı bir çevre için temizlik seferberliği başlatıldı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük temizlik programına ilave olarak her hafta belirlenen takvim çerçevesinde caddelerin genel temizliği, çöp konteynerleri ve sokakların detaylı temizliğine başladı.

Güres Caddesinde sabah erken saatlerde ekiplerin yoğun katılımıyla başlayan temizlik çalışmalarını Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya da takip etti.

Kızılkaya, temizliğin önemine vurgu yaparak, bu adımın kentin genel sağlık ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Temizlik seferberliği ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Kızılkaya, "Hedefimiz birlikte el ele gönül gönüle daha temiz bir kent, sağlıklı çevre oluşturmaktır." dedi.