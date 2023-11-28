Siirt'te otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

SİİRT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Siirt-Eruh kara yolu Botanik Park mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada otomobildeki Agit B., Rabia B., Dilgeş B., Taybet E. ve Metin E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Rabia B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)