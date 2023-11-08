Siirt'te Otomobil Kazası: Anne ve 5 Çocuğu Yan yana Toprağa Verildi

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde şarampole devrilip alev alan otomobilde hayatını kaybeden Aynur Yaşar (35) ve 5 çocuğu, Batman'ın Kozluk ilçesinde gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulup, hastanede tedaviye alınan baba Mehmet Yaşar (42), doktor izniyle cenazeye katıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Mehmet Yaşar'ın kontrolünü yitirdiği 72 KA 229 plakalı otomobil, şarampole devrilip, alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde Aynur Yaşar (35), çocukları Beritan (15), Viyan (14), Bahoz (12), Cudi (6) ve Rodi'nin (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Yaşar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ailenin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

NUARİN, ANNEANNESİNİN YANINDA KALMIŞ

Otopsi işlemlerinin ardından Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasına getirilen anne ve 5 çocuğunun cenazeleri, sabah saatlerinde gözyaşları içerisinde defnedildi. Hastanede tedavi gören baba Mehmet Yaşar da doktor izniyle cenazeye katıldı. 8 kişilik aileden geride Mehmet Yaşar ve o gün köyde anneannesinin yanında kalan 11 yaşındaki kızları Nuarin hayatta kaldı.

7'NCİ MEZAR AÇILDI, UZUV PARÇALARI KONULDU

Kaza yerinde toplanan ve kime ait olduğu belli olmayan bazı uzuv parçaları, numune alındıktan sonra anne Aynur Yaşar ve 5 çocuğunun defnedildiği alana 7'inci bir mezar açılarak defnedildi. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonucun ardından uzuvlar, ait oldukları kişinin mezarı açılarak tekrar defnedilecek.

Anne ve 5 çocuğu için mezrada taziye kurulurken, kazada hayatını kaybeden Aynur Yaşar'ın kuzeni Ahmet Ekinci (57) ailenin gündelik işlerde çalıştığını belirterek, 'Ekonomik durumları kötüydü. Günlük yevmiye ile çalışıyorlardı. İddiaya göre rampa yüzünden şarampole yuvarlandı. Görgü şahitlerine göre araba şarampole yuvarlanınca yanmaya başlıyor, sonra şoför arabadan çıkıyor. Bunu uzaklaştırdıktan sonra araba patlıyor. 7'nci mezarlıkta da uzuv parçaları varö dedi.

OLAY YERİ TRAFİĞE KAPATILDI, SAVCI İNCELEME YAPTI

Kazanın yaşandığı Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasına ait yol jandarma tarafından trafiğe kapatıldı. Kaza yerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, itfaiye ve jandarmadan oluşan heyet otomobilde ve yol üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yapılan ilk incelemede otomobilin kazanın ardından ön kısımdan alev aldığı ve elektrik aksamından kaynaklı yangının çıktığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)