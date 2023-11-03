Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

SİİRT'te minibüsün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 4 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt- Bitlis kara yolu Destemi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Niyazi A. idaresindeki 41 UU 010 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrilip, ters döndü. Kazada Niyazi A., Barış İ., Mehmet Fatih A. ve Şakir U. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)