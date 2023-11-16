Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
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Yaşam Haberleri
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin A. (28) idaresindeki 38 BC 892 plakalı minibüs, Elmadalı köyünün Karaca Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüs, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Yaşam