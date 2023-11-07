Siirt'te minibüs devrildi: 5 yaralı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yolbaşı köyü yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 56 AS 188 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan Abdulrezzak, Lokman, Fethullah, Cafer ve Sadullah S. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam