Siirt'te Kaybolan Papağan 'Zeytin' Tekrar Bulundu

SİİRT'te açık olan pencereden uçup kaybolan Muhammed Eymen (7) ve kardeşi Hatice Eslem'e (6) ait sultan papağanı 'Zeytin' bulundu. Papağan, balkonuna konan Harun Tutcan tarafından yakalanıp, çocuklara teslim edildi.

Muhammed Eymen ile Hatice Eslem kardeşlere babaları, yaklaşık 4 ay önce derslerinde başarılı oldukları için sultan papağanı hediye etti. Kardeşlerin 'Zeytin' adını verdikleri kuş, 6 Eylül'de açık pencereden uçarak kaçtı. Kardeşler, günlerdir evlerinin camına kafes koyarak kuşlarının geri gelmesini bekledi. Kuş, bir süre sonra Harun Tutcan'ın 6'ncı katındaki dairesinin balkonuna kondu. Tutcan, sahiplerini öğrendiği papağanı aileye teslim etti.

Kuşlarına kavuşan Muhammed Eymen ve Hatice Eslem büyük mutluluk yaşadı. Papağanı bulan Tutcan, çocuklara çok üzüldüğünü ifade ederek, "Kuşlarının kaybolduğu haberini gördüm. Bir süre önce kuş bizim balkona gelmişti. Ben de 'dışarıda yapamaz' diyerek kafese koydum. Sosyal medyadan gördüğüm hesaplara sahiplerinin bana ulaşmalarını söyledim. Sonra ulaştım onlara. O çaresiz hallerine çok üzüldüm, iyilik yapmak istedim ve kuşu çocuklara getirdim" dedi.

'ZEYTİN'E ÇOK İYİ BAKMIŞ'

Kuşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Eslem, "Kuşumuz geri geldiği için çok mutluyum. Onu çok seviyoruz. Ağabeyim çok üzülüyordu ama şu an geldiği için çok mutluyuz. Ağabeyim de çok mutlu artık. Onu bulan ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Ona çok iyi bakmış, yemlerini ve suyunu hep vermiş. Bundan sonra kuşumuza çok iyi bakıp, koruyacağız. Onu çok özledik" diye konuştu.

'ONU RÜYALARIMDA BİLE GÖRÜYORDUM'

Zeytin'i bulduğu için Harun Tutcan'a teşekkür eden Muhammed Eymen, "Kuşum geldiği için çok mutluyum, iyi ki geldi. Onu çok özlemiştim. Hatice Eslem de onu çok özlemişti, onu çok seviyorduk. Onu hep rüyalarımızda görüyordum. Onu bulabileceğimizi hayal ediyordum. Kaybolunca onun haberini çekmiştik. Bir ağabey bulmuş, balkonuna gelmiş, o da yakalamış. Evine almış, sonra haberimizi görünce onu bize getirdi. Ona çok, çok teşekkür ediyoruz. Aldığım en güzel haber oldu. Kuşum geri geldiği için çok mutluyum" dedi.

