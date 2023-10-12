Siirt'te kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Siirt'te evinin önünde oyun oynarken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki M.Ö'ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarptı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Çocuk, vatandaşlar tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT