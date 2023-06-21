Siirt'te Kaçak Sincap Avına Para Cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt'te kaçak sincap avı yapan bir kişiyi tespit etti. El konulan sincaplar rehabilite edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılırken, kaçak av yapan kişiye para cezası uygulandı.

Siirt'te kaçak sincap avlandığı tespit edilen kişiye para cezası verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir kişinin doğada 2 sincap yakalayıp evde beslediğini tespit etti.

El konulan sincaplar rehabilite edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaçak av yapan kişiye para cezası uygulandı.