Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile anız yangını söndürüldü
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Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile çıkan anız yangını söndürüldü. Yangında 5 dönüm arazi zarar gördü.
SİİRT'te arazide çıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile söndürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası karşısındaki arazide, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Alevlere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi. TOMA ile yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı Yangında 5 dönüm arazi de zarar gördü. (DHA) FOTOĞRAFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam