Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile anız yangını söndürüldü

SİİRT'te arazide çıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası karşısındaki arazide, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Alevlere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi. TOMA ile yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı Yangında 5 dönüm arazi de zarar gördü. (DHA) FOTOĞRAFLI