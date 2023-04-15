SİİRT'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI

SİİRT'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolu, 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ADD 557 Plakalı hafif ticari araç ile 07 EEU 34 Plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sinem Y., Sema Y. ve Nüveyla Y. Yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)