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Siirt'te fırtına sonucu güneş enerji paneli düştü, 2 işçi yaralandı

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Yaşam Haberleri

Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle güneş enerji panelinin konteynere düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle güneş enerji panelinin konteynere düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Özel bir şirket tarafından güneş enerjisi paneli kurulumu yapılan Yayıkdere köyü Akçalı mezrasında fırtına etkili oldu.

Bu sırada şantiyenin üzerine güneş panellerinin düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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