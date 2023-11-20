Siirt'te fırtına sonucu güneş enerji paneli düştü, 2 işçi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde fırtına nedeniyle güneş enerji panelinin konteynere düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Özel bir şirket tarafından güneş enerjisi paneli kurulumu yapılan Yayıkdere köyü Akçalı mezrasında fırtına etkili oldu.

Bu sırada şantiyenin üzerine güneş panellerinin düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.