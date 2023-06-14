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Siirt'te Engelli Vatandaşlara Malzeme Desteği

Siirt'te Engelli Vatandaşlara Malzeme Desteği

Yaşam Haberleri

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, beraberindeki kurum personeliyle engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek, akülü araç ve malzeme desteğinde bulundu.

Siirt'te engelli vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek, malzeme desteği sağlandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, beraberindeki kurum personeliyle engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek, akülü araç ve malzeme desteğinde bulundu. 7 engelliye akülü araç, 6 engelliye de puset, dik durma sehpası ve yürüteç yardımında bulunulduğunu belirten Özekinci, desteklerin devam edeceğini söyledi.

Engelli bireyler, desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Osman Hacıbektaşoğlu Tragger Siirt Yaşam Haberler

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