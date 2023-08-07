Siirt'te engelli bireylere akülü araç ve malzeme desteği sağlandı

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İncelemeler neticesinde ekipler ihtiyaçları tespit edilen engellileri ziyaret ederek, onlara 7 akülü araç, 3 manuel sandalye ile malzeme desteği sundu.