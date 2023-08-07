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Siirt'te engelli bireylere akülü araç ve malzeme desteği sağlandı

Yaşam Haberleri

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İncelemeler neticesinde ekipler ihtiyaçları tespit edilen engellileri ziyaret ederek, onlara 7 akülü araç, 3 manuel sandalye ile malzeme desteği sundu.

Siirt'te engelli bireylere akülü araç ve malzeme desteği sağlandı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İncelemeler neticesinde ekipler ihtiyaçları tespit edilen engellileri ziyaret ederek, onlara 7 akülü araç, 3 manuel sandalye ile malzeme desteği sundu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Yaşam

Osman Hacıbektaşoğlu Tragger Siirt Yaşam Haberler

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