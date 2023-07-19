Siirt'te düğünde yapılan ilginç şaka

Siirt'te evlenen damada arkadaşları ve kardeşi ilginç bir şaka yaptı. Siirt'te bir düğün salonunda yapılan düğünde damadın arkadaşları ve kardeşi cenaze korteji düzenledi. Düğün esnasında cenaze kortejini gören gelin, damat ve misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şaka olduğunu daha sonra anlayan damat, gelin ve misafirler gülme krizine girdi.

Siirt'te dünya evine giren Halit Ataker ve Yıldız Aksu çiftine düğününde arkadaşları ve damadın kardeşi şaka yaptı. Damadı yaşarken öldüren arkadaşları, önlerinde imam kılığına girmiş biri, göğüslerinde damadın vesikalık fotoğrafı ve üzerinde 'Acı kaybımız' yazılı bir çelenk ile içeriye girdi. Durumun şaka olduğunu daha sonra fark eden salondakiler gülme krizine girerken, salonda alkış tufanı koptu.

Sosyal medyada buna benzer şakalara denk geldikleri için ağabeyine böyle bir şaka yapmak istediğini belirten damat Halit Ataker'in kardeşi Kadir Ataker, şakaya kendi mizaçlarını katarak eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını ve gelen misafirlerinde bu duruma çok güldüklerini söyledi. Ataker, "Ağabeyimin düğünü münasebetiyle bir organizasyon hazırlamıştık. Düğün etkinliği başlamadan önce biz imam kıfayeti ve çelenk hazırlayıp düğün esnasında görünmeyecek bir alana koymuştuk. Gelin ve damadın bu organizasyondan haberi yoktu. Düğünün tam ortalarında, gelin ve damadın, farkına varmadığı bir zaman diliminde düğün durdu ve biz imam olayını ortaya çıkardık, gelen misafirlerle beraber gelin ve damadın şaşkın bakışları arasında içeriye giriş yaptık. Çok farklı bir dönüş oldu. Gerçekten de düğüne farklı bir renk kattı. Bu bizi, ailemizi ve gelen misafirlerimiz mutlu etti. Böylece güzel bir düğünün sonuna gelmiş olduk. Aslında bir paylaşımda bunun benzerini görmüştük ama kendi çabamızla biz biraz daha değiştirdik fikirlerimizi ortaya koyarak. Biz biraz daha renkli hale getirdik. Bu şekilde bu organizasyonda arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliği planladık. Bu etkinliğe başlamadan önce düğünün daha farklı bir şekilde formatlı olmasını planladık ve düğün gerçekten de çok farklı ve anlamlı bir görsel şölene döndü. Klasik bir düğün merasimi dışında çok daha eğlenceli hale geldi. Bu eğlence bizi ve gelen bütün misafirleri mutlu etmiş oldu ve düğüne farklı bir renk kattı" dedi. - SİİRT