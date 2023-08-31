Siirt'te çıkan yangında ev ve meyve ağaçları zarar gördü

Siirt merkeze bağlı Akdoğmuş köyünde meydana gelen yangında ev ve bahçede bulunan meyve ağaçları yandı. Yangın kontrol altına alındı ancak bir ev ve çok sayıda üzüm ve nar ağacı zarar gördü.

Siirt merkeze bağlı Akdoğmuş köyünde meydana gelen yangında ev ve bahçede bulunan meyve ağaçları yandı.

Edinilen bilgilere yangın, merkeze bağlı Akdoğmuş köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ev ve bahçelere sıçradı. Yangını gören ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında bir ev ve çok sayıda üzüm ve nar ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT