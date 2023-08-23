Siirt'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yaşam Haberleri
Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 10 iş makinesi ve arazöz ile 120 personel müdahale etti.
Siirt'in Pervari ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Doğanköy Karamık mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Siirt İtfaiyesi ile Siirt, Şırnak ve Batman Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Vali Kemal Kızılkaya, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangının "orman kahramanlarının" zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
Yangının 7 hektarlık alanda etkili olduğunu aktaran Kızılkaya, "Yangına 10 iş makinesi ve arazöz, 120 personel müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.