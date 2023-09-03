Siirt'te Botan Çayı'nda boğulan zihinsel engelli genç hayatını kaybetti

Siirt'te Botan Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren zihinsel engelli genç, tedavi altına alındığı hastanede 28 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Botan Çayı'nda 7 Ağustos'ta akıntıya kapılan zihinsel engelli Münir Ulutaş (21), çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ulutaş, bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan aynı olayda oğlunu kurtarmak isterken boğulan baba İsmail Ulutaş'ın (44) cansız bedenine ise aynı gün ulaşılmıştı. - SİİRT