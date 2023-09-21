Siirt'te Bisiklet Kazası: Mazgala Sıkışan Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Siirt'te bisikletiyle seyir halinde olan D.U.S., tekerleğin mazgala sıkışması sonucu yüzüstü düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, mazgalın aralıklarını ölçerek çalışma yaptı.

SİİRT'te bisikletiyle seyir halinde olan D.U.S. (39), tekerleğin mazgala sıkışması sonucu devrildi. D.U.S. yaralanırken, şikayet üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, mazgaldaki aralıkların mesafesini ölçerek çalışma yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi Kavşağında meydana geldi. D.U.S., bisikletiyle seyir halindeyken, tekerlek mazgalın arasına girdi. D.U.S., mazgala takılan bisikletiyle yüzüstü düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.U.S., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. D.U.S.'nin şikayeti üzerine bölgeye ayrıca olay yeri inceleme ve belediye ekipleri sevk edildi. Mazgalın etrafı güvenlik şeridi ile çekilerek çubukların arasındaki mesafe ölçüldü. (DHA)