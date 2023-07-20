Siirt'te bir vatandaşın aracına yazdığı 'Acemi' yazısı gülümsetti

Siirt'te bir vatandaş, arabasının arkasına yazdığı 'Acemi' yazısı ile görenleri gülümsetti. Sürücü, acemi olduğunu ve diğer sürücülerden duyar beklediğini belirten bir yazıyı aracının arkasına astı. Bu durumu gören bazı vatandaşlar da tebessüm etti.

Siirt'te bir vatandaş, arabasının arkasına yazdığı "Acemi " yazısı ile görenleri gülümsetti.

Kent merkezinde park halinde bir aracın arka camındaki yazı görenleri hayrete düşürdü. Sürücü, acemi olduğunu ve bu sebeple de araç sürücülerinden duyar beklediğini belirten bir yazıyı aracın arkasına astı.

Aracın arka camına "Acemi" şeklinde yazı yapıştırarak sürücüleri uyardı. Arabada "Acemi" yazısını gören bazı vatandaşlar da tebessüm etti. - SİİRT