Siirt'te Başur Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Siirt'te Başur Çayı'ndaki suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
SİİRT'te, Başur Çayı'ndaki suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yağmurtepe köyü, Sütlüce mezrası bölgesindeki Başur Çayı'nın kıyısında meydana geldi. Çay kenarına pikniğe giden 2 kişi, suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su üzerinden karşıya merdiven dayayarak köprü oluşturdu. Mahsur kalan 2 kişi, merdiven yardımıyla karşıya ulaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Yaşam