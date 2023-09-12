Siirt'te anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Siirt'te çıkan anız yangını, Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tuzkuyusu köyünde meydana gelen yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Siirt'te anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
SİİRT - Siirt'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde 80 dönümlük tarlada anız yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam