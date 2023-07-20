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Siirt'te 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Yaşam Haberleri

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaza, kent merkezi Hukümet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Lazgin K.'ye otomobil çarptı. Yaralanan Lazgin K., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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