Siirt'te 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
Kaza, kent merkezi Hukümet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Lazgin K.'ye otomobil çarptı. Yaralanan Lazgin K., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam