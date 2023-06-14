Siirt'te 7 engelliye akülü araç ve malzeme desteği sağlandı

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, beraberinde kurum personeliyle engellileri evlerinde ziyaret ederek akülü araç ve malzeme desteğinde bulundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla 7 engelliye akülü araç, 6 engelliye de puset, dik durma sehpası ve yürüteç yardımında bulunulduğunu bildiren Özekinci, desteklerin devam edeceğini aktardı. Bedensel engelli Recep Kapalıgöz ise desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.