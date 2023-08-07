Siirt'te 54 yaşındaki Mehmet Açık, boya işiyle geçimini sağlıyor

Siirt'te yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Açık, 10 yaşından beri başladığı ev ve iş yerlerini boyamayla 4 çocuk yetiştirip okutarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

54 yaşındaki Mehmet Açık, 10 yaşında boyacılık mesleğine el attı. 44 yıldır evleri yenileyen Açık, aile geçimini sağlarken 4 çocuğunu da yetiştirip okutmaya çalışıyor. 3. derece Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olduğunu belirten Açık, işinin zor olduğunu, bu işi hobi olarak yapanların da boyacılığın kolay olmadığını, tekniğinin ve inceliğinin olduğunu söyledi. 10 yaşından beri bu işi yaptığını ifade eden Açık, eskiden badana ile evleri boyadığını, şimdi ise role ile bütün boyaları yaptıklarını dile getirdi.

Teknik olarak daha iyi olduğunu aktaran Açık, "Çünkü badana ile yapılan boyalarda evler bayağı kirleniyordu. Şu anda role ile evler daha temiz kalıyor. 4 tane çocuğum var. Bu meslek sayesinde çocuklarımı yetiştirdim ve okutuyorum. Ailemin geçimini sadece boya işi yaparak sağlıyorum. İnşaatlarda çalışıyorum" dedi.

Belgesiyle yeni yapılan binalarda boyacılık yaptığını söyleyen Açık, "Bazen tanıdıklarım veya şahsi arkadaşlarımın evlerini kim çağırıyorsa gidip boya yapıyor ve mesleğimi bu şekilde icra ediyorum. Bizler sanat olarak görüyoruz bu mesleği ama bazıları hobi olarak görüyor. Hobi olarak yapan arkadaşlar da boyanın ne kadar zor olduğunu biliyorlar. Nasıl yapıldığını tekniği nedir, inceliği nedir, bunu herkes bilemiyor ama biz geçim kaynağı olarak gördüğümüz için daha iyi yapıyoruz" diye konuştu. - SİİRT