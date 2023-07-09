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Siirt'te 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Siirt'te 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Yaşam Haberleri

Siirt'in Pervari ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Orhan Utkucu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu iyi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Orhan Utkucu, yaralı olarak getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde öğle saatlerinde ikinci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Orhan Utkucu, dengesini kaybederek zemine düştü. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Yaşam

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pervari Siirt Yaşam Haberler

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