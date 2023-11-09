Siirt'te 3 Katlı Binanın Bahçesinde Yangın Çıktı

SİİRT'te 3 katlı binanın bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Yeni Mahalle Şeyh Şerafettin Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Esen'e ait 3 katlı binanın bahçesindeki odunlukta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunlukta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.(DHA)