Siirt'te 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

SİİRT'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

SİİRT'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 07.35'te merkez üssü Siirt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.(DHA)