Siirt'te bir işletmecinin fıstıktan yaptığı dondurma ilgi görüyor. Hüsamettin Hocaoğlu, süt, şeker ve salep ile tamamen doğal ve organik olarak ürettiği dondurmalarını Siirt fıstığıyla harmanlıyor. Siirt ve çevresinde büyük rağbet gören dondurmalar, müşteriler tarafından beğeniliyor ve tercih ediliyor.

Siirt fıstığından yapılan dondurma ilgi görüyor

SİİRT - Siirt'te bir işletmecinin fıstıktan yaptığı dondurma ilgi görüyor.

İki kuşak dondurmacı bir aileden gelen Hüsamettin Hocaoğlu, başta Siirt'e özgü fıstık olmak üzere onlarca meyve ve aromadan dondurma üretimi yapıyor. Hocaoğlu, süt, şeker ve salebi karıştırarak ürettiği dondurmayı fıstık ile harmanlıyor. Çevre illerden fıstıklı dondurma yemek için Siirt'e gelen müşterilerinin olduğunu belirten Hocaoğlu, fıstıklı dondurmada Siirt fıstığının olması dondurmaya ekstra bir kalite kattığını söyledi.

Dondurmalarının Türkiye'nin sayılı diyebilecekleri organik dondurmalarından biri olduğunu ifade eden Hocaoğlu, "Hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen elle ve doğal ürünlerle süt, şeker ve salep ile yapılmaktadır. Özel dağ salebi kullanıyoruz. Ürünlerimizi güzel, kaliteli ve doğal bir şekilde Siirt ve Türkiye'nin beğenisine sunuyoruz. Güneydoğu'da özellikle Siirt ve çevresinde, dondurmamız çok rağbet görüyor. 1943'ten beri babamızın yola çıkarak oluşturduğu bu markayı 2. kuşak olarak daha ileri bir seviye ve kaliteye taşımak için bir üretimine devam ediyoruz. Fıstıklı dondurmamızda Siirt fıstığını tercih ediyor ve kullanıyoruz. Çok da beğeniliyor ve tercih ediliyor" dedi.