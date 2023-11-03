Siirt-Bitlis karayolunda tır devrildi, sürücü hafif yaralandı
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Siirt-Bitlis karayolunda meydana gelen kazada, kontrolünden çıkan bir tır devrildi ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt- Bitlis karayolunda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt- Bitlis karayolunda 27 A 10 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam