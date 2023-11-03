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Siirt-Bitlis karayolunda tır devrildi, sürücü hafif yaralandı

Siirt-Bitlis karayolunda meydana gelen kazada, kontrolünden çıkan bir tır devrildi ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.