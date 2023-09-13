Siirt Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere 'Hoş Geldin Bebek' Paketi Dağıtıyor

Siirt Belediyesi, yeni doğan bebekler için hazırlanan 'Hoş Geldin Bebek' paketlerini ailelere dağıtmaya başladı. Paketler, içerisinde bebeklerin ihtiyacı olan ürünleri barındırıyor.

Siirt Belediyesince ailelere, yeni doğan bebekleri için hazırlanan "Hoş Geldin Bebek" paketi dağıtıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla yeni doğan bebekler için 3 bin 500 aileyi kapsayan paketler hazırlandı.

Aileleri ziyaret eden ekipler, vatandaşların taleplerini dinledi, içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan ürünlerin yer aldığı paketleri ailelere dağıtmaya başladı.

Ayrıca doğum raporu ve kimlik fotokopisi ile Siirt Belediyesine başvuran vatandaşlara da yeni doğan paketleri verilecek.