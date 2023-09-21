Siirt Belediyesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocukları Macera Parkı'nda ağırladı

Siirt Belediyesi, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocukları Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde bulunan Macera Parkı'nda ağırladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar, Macera Parkı'nda oluşturulan sıcak ortam sayesinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, "Bugün çocuklarla güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını arttırmak için onlarla yakından ilgilendik. Çocuklar burada gönüllerince eğlendiler ve keyifli vakit geçirdiler. Bu tür etkinliklerimiz onlar için devam edecektir" dedi. - SİİRT