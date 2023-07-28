Siirt ADEm'de Aşure Günü Etkinliği

Siirt Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen aşure günü etkinliğine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu katıldı ve kursiyerlere aşure dağıttı. Hacıbektaşoğlu, muharrem ayının kardeşlik ve paylaşma duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Siirt Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) aşure günü etkinliği yapıldı.

ADEM bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kursiyerlere aşure dağıttı.

Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi olan muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.