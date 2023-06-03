Siirt Adaçayı'nın yılın ilk çiçekleri açtı

DÜNYADA sadece Siirt'in Tillo ilçesinde yetişen, nesli tehlikedeki ve koparılmasının 244 bin 315 lira cezası olduğu Siirt Adaçayı, yılın ilk çiçeklerini açtı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğin'nin (IUCN) kriterlerine göre nesli 'Kritik Tehlike' kategorisindeki, dünyada sadece Tillo ilçesinde yetişen endemik bitki türü Siirt Adaçayı (Salvia Siirtica), yılın ilk çiçeklerini açtı. Siirt Adaçayı'nı koparan veya doğal ortamından sökerek başka yere taşıyanlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 244 bin 315 lira cezası uygulanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Nevzat Amcalar, çiçeğe zarar verenlerin jandarma ekiplerine bildirilmesi gerektiğini ifade ederek, 'Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle insanlarımız, bu konuda çok dikkat etmelidir. Siirt adaçayı bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz de bu değerimize sahip çıkmalıyız. Kimisi bunları satmak için söküyor. Biz gördüğümüzde buna izin vermiyoruz. Bu çiçekleri koparanları gören insanlarımızdan yetkililere ve jandarmaya ihbarda bulunmalı' dedi.

'HERHANGİ BİR ZARAR GELMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

İlçede yaşayan Sinan İmre, Siirt Adaçayı'nı kendilerinin de koruduğunu ifade ederek, 'Bu bölgemizde Latince ismi Salvia Siirtica olan yani Türkçe anlamıyla Siirt Adayı Çayı bulunmakta. Bu bitki türümüz, buradaki yerli halk tarafından biliniyordu. Daha sonra köye gelen biyoçeşitliliği araştıran akademisyenler tarafından bu bitki türünün sadece Siirt'te olduğu tespit edildi. Sadece Siirt'te tespit edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri burayı koruma altına aldılar, etrafını çitlerle çevirdiler ve biz yerli halkında bu bitkiyi koruma altına almamızı istediler. Bizde dolayısıyla bu bitki türünü koruyoruz. Yani herhangi bir zarar gelmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Endemik bir bitki türü olduğu için koparılmasının bayağı caydırıcı bir cezası var. Bu adaçayı herhangi bir içecek olarak kullanılmıyor ama endemik nadir bulunan bir bitki olduğu için koruma altında' diye konuştu.